ボッテガべネタ　二つ折り財布

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商品詳細
アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタマキシイントレチャート折り財布二つ折りポッパーウォレットバイフォールドメンズレディースユニセックスコンパクトウォレットキャッシュレス札入れ小銭入れサイズ縦10㎝横12㎝マチ2㎝平置き実寸です^^色：ブラック黒素材：カーフレザー国内正規店で購入しました2回使用しましたが、傷や汚れ等もなく大変美品の状態です。ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします(^-^)気になる点はご質問をお待ちしております。
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