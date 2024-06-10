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【牛革100%】しなやかで、柔らかい牛革を使用していますので、扱いやすい紳士用レザーベルトです。【長さは120cm】ベルトの長さはロングサイズの120cmで、大きいサイズからジャストサイズまで幅広く対応。幅は約3.77cm【ビジネスにもカジュアルにも使いこなせるデザイン】高級感のある落ち着いた雰囲気のあるおしゃれなチェック模様のデザインで、スーツに合わせてビジネスにも、プライベートのカジュアルな恰好にもご利用いただけ、コスパ抜群！【プレゼントにも最適!】デニムジーンズなどに合わせてカジュアルに、スーツや作業着に合わせてビジネスシーンでも、ゴルフウエアなどにも合わせられる大活躍のデザインです。ご家族や友人、仕事の同僚へのプレゼントなどにも最適です。===注意==========※当商品はノーブランド・海外輸入品です。※画面と実物で色差があるかもしれません。