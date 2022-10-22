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グラミチGramicci×taionダウンマフラー
商品番号 M21269165983
商品名

グラミチGramicci×taionダウンマフラー
ブランド名 グラミチ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。Gramicci×TAIONダウンマフラーです。程よいボリュームで、スッキリと付けられるスタイリッシュなマフラーです。トンネル部分に片方の端を通すイージーデザインです。3回×5分程度着用の綺麗な商品ですが中古ですのでご理解頂きご検討くださいませ。表地　ナイロン100％　　　ダウン95％　フェザー5％裏地　ポリエステル100％カラー　ベージュ（表示）幅16cm長さ87.5cmよろしくお願いします。
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