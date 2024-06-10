乃木坂46 個別ペンライト 11thBDペンライトホルダー 川﨑桜

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人気グループ···乃木坂46グッズ種類···ペンライト即購入可ライブで一度使用しました。状態も良く、ライブで使う分には問題ないと思います。発送の際には電池を抜いて、同伴して発送させて頂きます。※13日夕方頃までにご購入頂けましたら全ツ宮城での直接お渡しも可能です。乃木坂46川﨑桜