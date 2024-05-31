チャレンジャー　ロゴ　キャップ

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商品詳細
チャレンジャーのロゴツイルキャップです。新品未使用のタグ付きになります。カラーはブラックでサイズはフリー(後ろのアジャスターで調整)です。コットンツイル生地を使用し、フロントにロゴ刺繍が施されたLOGOTWILLCAP。何かご不明な点がございましたら御購入前に必ずご質問お願い致します。
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