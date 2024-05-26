90s USA製 エルエルビーン 耳当て付き フリースキャップ メンズ L XL

カラー···グレー形···ベースボール素材···ボア90sUSA製■エルエルビーン耳当て付きフリースキャップ(メンズLXL)古着90年代オールドポーラテックLLBEANLLビーン2トーン中古フリースキャップアウトドア防寒キャンプフィッシングPOLARTECエルエルビーンブルーブラック2トーンワンポイント80-90年代のオールド人気ブランド、エルエルビーンのフリースキャップです。素材は、100%POLYESTER(ポーラテックフリース)軽く、暖かい、かぶり心地抜群の保温性の高い素材が使用されています。希少な、MADEINUSA(アメリカ製)パタゴニアのシンチラダックビルキャップに似たデザイン内側芯入りのバイザー、後頭部ベルトでサイズ調整可能です。耳、首の後ろ側を保護するポーラテックフリースのイヤーキャップコーディネートの良いアクセントにグレーxブラックの2トーンフロントにワンポイントブランドロゴ刺繍シンプルかつ機能的なデザインL.L.BEANらしい、オーセンティックな長く愛用できる商品です【カラー】グレー×ブラック【生産国】MADEINUSA(アメリカ製)【コンディション】画像9枚目ツバ内側に細かな傷がございます。その他特筆すべきダメージ等は確認出来ません。Usedにつき神経質な方はご購入はご遠慮下さい。【サイズ】表記サイズLARGE/X-LARGE(実寸をご確認ください)内周約65cm(イヤーキャップ収納時の計測です)ツバ部分の横幅 約19cmツバの長さ 約7cm（計測は全て平置きでの計測になります。多少の誤差はご了承下さい）コンパクトにして発送致します。



90's L.L.BEAN 耳あて付きフリースキャップ



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