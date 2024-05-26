5482レア　ダルクスポーツ darc sport プロテクト　Tシャツ　M　黒

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PROTECTUS\"PREMIUM\"OVERSIZEDTEEINPIGMENTBLACKです。ご覧の通りめちゃめちゃかっこいいTシャツです(*≧∇≦)ノプレミアムTですので、ビッグTみたいなシルエットで着れます、また、生地が最高にいいです★新品未使用、タグ付きになります。直接サイトから購入した商品ですので100%本物です。ダルクスポーツはいわずもがな無骨で男気溢れるアングラ感がむちゃくちゃかっこいいですよね。2015年にUSAで生まれたNPCとIFBBPRO選手(ブランドンヘンドリクソン等)がスポンサーの海外で人気急上昇のスポーツブランドになります。わずかな期間に海外の感度のいい人たちの注目を集め、海外フィジーカーの注目も集めています！darcsport ダルクスポーツDarcsportフィジークXeno ゼノLyft リフトCronos クロノス