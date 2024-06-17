ラスト1点限り☆新品☆箱付 ポールスミス 人気カラーフラッシュ 折り財布 黒

購入前に必ずプロフをお読みくださいポールスミスPaulSmith二つ折り財布f145新品正規品になります●発行元 スタイル●サイズ 10cm×11cm●カラー ブラック●素材 山羊革●仕様 小銭入れ1（2分割されています）、札入れ2、カード他7外観はシックなデザインの商品ながら、内側にさりげなく施されたカラーコンビネーションがお洒落な印象を与えます。ポールスミスの遊び心が感じられ、大変人気があります。贈り物にも大変喜ばれる商品ですので、この機会にぜひいかがでしょうか。数に限りが有りますのでお早めにどうぞ。他にもポールスミス小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください※ギフトラッピングも可能です（別途500円追加でいただきます。柄は画像より3種類からお選びいただけますのでコメント欄よりお申し出ください）当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください



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