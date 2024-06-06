超美品✨HERMES ネクタイ　エルメス　シェーヌダンクル　Hロゴ　華やか

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルーハイブランドのネクタイを中心に数多く取り扱っております。まとめ買いは割引させて頂きます(^^)是非他の商品もご覧下さいませ✨↓全商品#矢野ネクタイ★フォロー＆コメントで5%割引中★HERMESの上質なシルクにシェーヌダンクルモチーフの総柄がデザインされたネクタイです(^^)■ブランドHERMES（エルメス）■サイズ（cm）∟大剣先:約8.8■色(カラー)青×赤※主観です。写真をご覧下さいませ。■素材シルク100%■コンディション美品です。特に汚れ、ダメージは見受けられません。主観ではまだまだお使いいただける状態かと思います。■商品ランク【SA】※主観ですので、必ず写真で現状をご確認くださいませ。【Ｎ】新品・未使用品(※保管時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。)【Ｓ】ほぼ新品同様でダメージや汚れがほとんど見られない【Ａ】使用感が少なく、かなり状態が良い【Ｂ】使用感はあるが、傷や汚れが少ない【Ｃ】使用感の他、傷や汚れが見られる【Ｄ】かなり大きな傷みがある難あり■購入場所エコリングやJBAなどのBtoBオークション（要資格）■注意事項細かな傷や汚れの見落としがある場合もございます。写真で現状をご確認下さいませ。あくまで中古品、素人検品、自宅保管品としてご理解の上、ご購入をお願いいたします。#ネクタイ#ハイブランド#ハイブランドネクタイ#ヴィンテージ#ヴィンテージネクタイ#イタリア他にもGUCCI（グッチ)DIOR(ディオール)FENDI(フェンディ)YvesSaintLaurent（イヴ・サンローラン）CHANEL(シャネル)CELINE(セリーヌ)SalvatoreFerragamo（サルヴァトーレフェラガモ）GIVENCHY(ジバンシー)BERBERRY(バーバリー)など、販売中しております。まとめ割も致しますので、是非下記タグからご覧下さい。#矢野ネクタイ112