【未使用】オズワルド Tシャツ コムデギャルソン

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ご覧いただきありがとうございます。オズワルドのTシャツです。未使用ですがタグはありません。●サイズ：タグ表記Mサイズ肩幅44cm身幅50cm着丈70cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%薄手です。●状態：目立ちませんが経年による保管ジミがあります。洗濯のたびに薄くなると思いますが保証はできません。また、畳みジワがあります。以上をご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：直営店で購入し、自宅にて長期間保管していました。汚れ等は見落としがあるかもしれません。喫煙者、ペットはおりません。A4サイズの袋に入るように小さく畳み簡易包装で発送します。らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。#commedesgarcons#コムデギャルソン#コムデギャルソンオムプリュス#コムデギャルソンオム#オズワルド