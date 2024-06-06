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【セット販売】ニューエラ オールオーバー MLB チームロゴ
商品番号 B81693021897
商品名

【セット販売】ニューエラ オールオーバー MLB チームロゴ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,760 円
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商品詳細

ニューエラオールオーバーMLBチームロゴキャップビーニーのセット販売です。カラー···ブラック送料込み定価キャップ7,700円ニット5,940円球団ロゴをキャップ全体に刺繍でデザインしたコレクション。クラウン全体に刺繍をしているため、通常のキャップよりも生地に重みがあります。シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能な9FIFTY。リアのスナップバックで頭回り約57.7cmから61.5cmまでサイズ調整が可能です。ニューエラキャップニットMLBメジャーヤンキースドジャースエンゼルスパドレスアスレチックス大谷翔平ダルビッシュカラー···ブラック
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