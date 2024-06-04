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【新品未使用】UTOPIA TRAVIS SCOTT スペボ レコード付き
商品番号 X62445522604
商品名

【新品未使用】UTOPIA TRAVIS SCOTT スペボ レコード付き
ブランド名 トラヴィススコット
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TRAVISSCOTTのNewアルバムUtopiaからの発売でスペシャルボックスとレコード付きです。レコード未開封、Tシャツ撮影用に出してますが未着用です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト
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