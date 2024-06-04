【新品未使用】UTOPIA TRAVIS SCOTT スペボ レコード付き

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TRAVISSCOTTのNewアルバムUtopiaからの発売でスペシャルボックスとレコード付きです。レコード未開封、Tシャツ撮影用に出してますが未着用です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト