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スペースワールド　キーホルダー
商品番号 A96976290044
商品名

スペースワールド　キーホルダー
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペースワールドのキャラクターのキーホルダーだと思います。首や胴体がよたよたするタイプのストラップです。ヴィッキー・ラビットムニムニ博士
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