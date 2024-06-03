未使用★ルイヴィトン 二つ折り財布 札入 ポルトフォイユ・ガスパル 男性用

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商品詳細
純正品の製造番号(シリアル)があります。[LouisVuitton]ポルトフォイユ・ガスパル未使用ブランド型番M93801非常に珍しい、モノグラムマカサーシリーズです。【生産国】フランス製製造ナンバー：CT2181 写真のようにサイズの名称モノグラムONESIZE○サイズの名称縦横ONESIZE9.0cm11.5cm☆品番M93801☆カラーBrownブラウン茶 モノグラム☆サイズONESIZE☆素材−モノグラム・マカサーキャンバス−財布−ライニング（素材：レザー）☆仕様−クレジットカード用ポケット6つ−紙幣用ポケット1つ−レシート等収納可能なコンパートメント2つ［LouisVuitton：ポルトフォイユ・ガスパル］スタイリッシュで個性的な「ポルトフォイユ・ガスパル」。シンプルなデザインの中にも内装のブラックグレインドレザーとの素材感のコントラストがシャープな印象に。【ブランドについて】1854年、ルイ・ヴィトンがパリにて開業。ＬとＶと花と星を組み合わせた模様を考案したのは2代目のジョルジョ・ヴィトンが1896年に。1998年から衣服にも参入し世界の人気ブランドに。LOUISVUITTONlouisvuittonルイヴィトンルイ ヴィトンカラー···ブラウン柄・デザイン···その他財布形···二つ折り素材···本革＃ルイヴィトンポルトフォイユ・ミュルティプルルイヴィトンモノグラムマカサー ポルトフォイユ ミンドロ二つ折り財布牛革レザー男性用人気コンパクト財布形...二つ折り
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