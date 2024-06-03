クロコダイル 長財布 ワニ革 本革 本物 証明書付 メンズ ブラック 黒 ...

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※他販路でも販売している為、予告なく終了することがあります。【ワイルドな大人の財布】高級クロコダイル素材を使用した大容量の長財布です。革はタイ産のシャムワニを使用し背部をセンターカットで仕上げました。クールでワイルドな財布が好きな方にピッタリな商品です。最高級のクロコダイルレザーをお楽しみください。【内装はシンプルで使いやすい】内面の素材は牛革のソフトレザーを使用。柔らかくて使いやすいです。見た目だけではなく『シンプルで使いやすい』を意識しております。中身の見やすさカードの出し入れお札の収納力小銭入れは片側にマチを設けることで大きく開き出し入れがしやすい構造です。見た目、機能性どれをとっても抜群です。【喜ばれるギフト】当店のクロコダイル商品は自分用としてはもちろん誕生日や父の日などのプレゼントとしても人気です。【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。■サイズ（外寸）縦：約１０.５ｃｍ横：約１９.５ｃｍマチ：約２.８ｃｍ■スペックカードポケット×８札入れポケット×２フリーポケット×２小銭入れ×１■素材革／クロコダイル革シャムワニ内装革／牛革、ポリエステルファスナー：YKK■カラーブラック／黒■付属品CITESコピー■発送について全国送料無料ネコポスにて発送。時間指定不可。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。・こちらの商品は天然素材の為、１点１点模様の異なる商品です。写真は現物写真ですので安心して購入してください。#メンズ財布#長財布#クロコダイル#クロコ財布#本革財布