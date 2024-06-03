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クラシックギター　ハードケース　鍵、ギターポリッシュ、ローション　付き
商品番号 L64339897684
商品名

クラシックギター　ハードケース　鍵、ギターポリッシュ、ローション　付き
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他アクセサリー・パーツ···ケースクラシックギター用　ハードケース　です。あまり使っていなく家に置いてました。綺麗に拭いてからの出品です。鍵あります。おまけでギターポリッシュ256s蓋なし大分使いました。ギターローション246s2回使いました。付けます。少ーし傷汚れありますが、気になさる方はご遠慮お願いします。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recycling879814.html
http://narcologia.ru/goods/assessor948103.html
http://narcologia.ru/goods/waveform832117.html

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