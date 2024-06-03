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- クラシックギター ハードケース 鍵、ギターポリッシュ、ローション 付き
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商品詳細
種類···その他アクセサリー・パーツ···ケースクラシックギター用 ハードケース です。あまり使っていなく家に置いてました。綺麗に拭いてからの出品です。鍵あります。おまけでギターポリッシュ256s蓋なし大分使いました。ギターローション246s2回使いました。付けます。少ーし傷汚れありますが、気になさる方はご遠慮お願いします。よろしくお願いします。
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