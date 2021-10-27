ルイヴィトン【極美品】モノグラムエクリプスポルトフォイユブラザ長財布２つ折り財布

★全商品鑑定済みの正規品です！ご安心下さい★★即購入OK！24時間以内発送を心掛けてます★#SKのルイ・ヴィトン■商品について商品名：ルイヴィトンサイズ：約 縦10cm 横19.5cm マチ3cm製造ナンバー：TＡ4136仕様：札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×16フリーポケット×3付属品：なし購入元：業者オークションサイト■状態について「Aランク」◎くっきりモノグラム◎ファスナー開閉スムーズ◎嫌な匂いなし◎ベタつきなしさらさらして触り心地よし◎保存袋に入れて丁寧に保管中イニシャル刻印跡があり角へのダメージがあるため格安で出品しています！ご購入を悩まれている方はお早めに！簡易メンテナンス・クリーニング済みなのでお手元に届いてすぐにお使いいただけますよ♪■ランク表記について[A]多少の使用感はあるが状態の良いモノ[B]使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れなし[C]使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり[D]過度の使用感や目立つダメージや汚れあり■購入について警察署より古物商許可証を取得済み。鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求めください。こちらの商品はあくまで中古品です。撮影環境により写り切らない細かな傷やダメージがある場合もございますが写真の状態と文章をよくお読みの上、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。思っていた商品や状態と違った等の神経質な理由での返品はお受け出来かねます。ただし万が一偽物の場合は返品をお受けいたします。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお待ちしております！商品管理番号 100117000030000



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