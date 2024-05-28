velo spica pluto cap bedale 帽子 キャップ



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



VELOSPICA / PLUTO CAP（BEDALE） | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE VELOSPICA / PLUTO CAP（BEDALE） | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



velo spica ヴェロスピカ Pluto Cap Bedale - Nicetime Mountain ... velo spica ヴェロスピカ Pluto Cap Bedale - Nicetime Mountain ...



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



VELOSPICA / PLUTO CAP（BEDALE） | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE VELOSPICA / PLUTO CAP（BEDALE） | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE



Velo Spica（ヴェロスピカ） Pluto Cap Velo Spica（ヴェロスピカ） Pluto Cap



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



velo spica ヴェロスピカ Pluto Cap Bedale - Nicetime Mountain ... velo spica ヴェロスピカ Pluto Cap Bedale - Nicetime Mountain ...



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap ヴェロスピカ VELO SPICA プルートキャップ Pluto Cap



VELOSPICA / PLUTO CAP（BEDALE） | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE VELOSPICA / PLUTO CAP（BEDALE） | st. valley house - セントバレーハウス powered by BASE

velospicaplutocapbedaleカラーブラック【メーカー説明】ハンティングジャケットの名作として知られるオイルドコットンジャケットから着想を得たウィンターキャップ。トラディショナルな雰囲気はそのままに素材は現代の機能素材に置き換えられています。一見オイルドコットンに見えるそのボディは、supplex®︎nylonを使用。 撥水性と速乾性を併せ持ち、雪や雨などのコンディションの変化にも対応。 そしてより快適かつケアも楽に。オイルドコットンと違い、自宅での洗濯が可能です。そのヘビーデューティーな作り・見た目に反して84gと軽量なウィンターキャップです。ツバは、柔らかく折りたたむ事も出来、かつ形をキープさせやすい特殊な加工が施されたフレックス・バイザーを採用しています。またvelospicaのツバの特徴でもあるフリップ・アップ(視界を広げたい時にはツバを上に跳ね上げる)して被ることも可能です。【SPEC】帽体：ナイロン100%(supplex®︎)ブリム：コットン80%,ポリエステル20%イヤーフラップ(ニット部分)：アクリル90%,ウール10%汗止め：ポリエステル100%(COOLMAX®)サイズ：フリー(≒55〜63cm)ツバ長：73mm(フラット・スクエア)重量：84g目立った破れ、毛玉、汚れはございません。USED品ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。水濡れ対策の上でネコポスまたは宅急便コンパクトにて発送予定です。即購入可能ヴェロスピカ