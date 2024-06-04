未使用　Christian Dior ディオール タグ付き ネクタイ 高級シルク

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【ブランド】ChristianDior【商品名】ネクタイ【カラー】レッド【素材】シルク【サイズ】全長:140 剣先幅:9 ※単位はcmです。【付属品】なし⭐️ご覧頂きありがとうございます＾＾⭐️✳️正規品保証✳️出品商品は、古物商取得者が大手リサイクル店・古物市場で購入しており、全て真贋鑑定済みですので、御安心下さい!(^^)!○万が一、偽物がありましたら返金いたします！以前に被害があった為、すり替え防止対策を行っております。〇商品は、送料無料・即購入OKです!出品している商品は、全て1点物になります。売り切れる後の後悔をしないためにお早めのにご購入下さい!○新商品は入荷次第、随時出品しております。是非お見逃しがない様にフォローして頂けると嬉しいです(^^)○全ての状態を一点一点お伝えすることは困難な為、多少の誤差や見落としがある場合もあるかと思いますm(__)m○特に細部まで状態を気にされる方や神経質な方等のご購入は、十分なご理解・ご検討の上でお願い致します(＞人＜;)○発送の際に折りたたみますので、折りじわ等ご了承の上でご購入ください！※サイズや状態など細かい部分で気になる場合は、ご質問お待ちしてます(^^)購入前に必ずプロフィールをご確認下さい（^人^）他にもオススメな商品多数出品しております(^ω^)↓をクリックすると↓一覧が見れます^^#☆LCF★宜しければフォローもお願い致します（^人^）