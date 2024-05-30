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希少品▼HERMES エルメス MC2 フレミング 2つ折り長財布 グリーン
商品番号 O44155387156
商品名

希少品▼HERMES エルメス MC2 フレミング 2つ折り長財布 グリーン
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 43,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2つ折り長財布グリーン仏製メンズ刻印商品の詳細【ブランド】HERMESMC2フレミング【サイズ】【実寸】タテ：約9.5cm　ヨコ：約17.5cm【仕様】内側：オープンポケット(札入れ含む)5、カード入れ5【コンディション】★刻印：13※目立ちませんが表面全体にくすみやスレがございます。(写真参照)箱等は処分しています鑑定済みです。【カラー】グリーン【素材】クロコダイルかなり希少なデザインになります。金額もかなり下げておりますのでこの機会に是非
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