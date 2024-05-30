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新品　BALR. カモフラージュ　Tシャツ　M
商品番号 O33209425188
商品名

新品　BALR. カモフラージュ　Tシャツ　M
ブランド名 ボーラー
特別価格 税込 5,169 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボーラーTシャツMサイズ新品未使用、タグ付き定価27500円公式よりワンランク上のスポーツスタイルが楽しめる、スタイリッシュなカモフラージュ柄Tシャツ。ラフに傾きがちなカモフラージュ柄を、シックなグレーのモノトーンに落とし込んだラグジュリームード漂う一枚です。フロントのセンターにあしらわれたロゴモチーフが、さりげなくも印象的なアクセントをデザインにプラス。シンプルな一枚着でもサマになるのはもちろんのこと、パーカーやシャツ、ブルゾン等の羽織りを重ねたスタイルでも個性を発揮するデザインは、コーディネートの主役にぴったりです。袖を通すことで一流のたたずまいが手に入るデザインは、サッカー選手たちのライフスタイルに着想を得たブランドコンセプトにあり。スポーティなエッセンスを日常着に取り入れながら、ラグジュアリーな雰囲気をまとうことができる大人のTシャツです。新品の自宅保管にご理解いただける方のご購入お待ちしています
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