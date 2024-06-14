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✨比較的美品　ロエベ　長財布　ブラック
商品番号 R81442014535
商品名

✨比較的美品　ロエベ　長財布　ブラック
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨アイテムロエベ　長財布カラー:ブラック人気の新ロゴワンポイントです。小銭入れもあり、カードも出しやすく使い勝手の良い財布です。ミニマルデザインで、とてもスタイリッシュなデザインです(^^)☆状態全体的に比較的美品外観美品内部同様小銭入れ使用感若干ファスナー良好その他状態は画像参照箱などの付属品は付きません。必要であれば購入前にご相談下さい。☆購入元都内正規百貨店　古物市場ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済の正規品✨安心補償模造品を販売したことはありませんが、万が一模造品だった場合は全額返金しますのでご安心ください。またこちらに不備があった場合についても返金致します。#shop_shin_all
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