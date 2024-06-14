【louis Vuitton】メンズ ベルト ダミエ柄

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商品詳細
paypayフリマでは¥30,000ちょうどで売ってます！メルカリは手数料が高いので…ベルトがきつくなり、使う機会が無くなったので売ります。傷やシワがあまりなくとても状態がいいです。目立たないですが、内側にシミが少々あります。中古品なのでご了承ください。付属品としては保存袋、箱、取扱説明書があります。サイズは80他にも質問があればどうぞ。別でも出品しているのでなくなり次第削除します。#louisvitton#ルイヴィトン#ダミエ
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