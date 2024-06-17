×K23 SHOP× ご予約品

⚠️×K23SHOP×専用です。ご注意くださいm(__)mタグ付きの新品です。人気で完売のキャップ。メッシュキャップです。ヴィクセンガールVIXENGIRLが好きなので買いましたが、被りそうにないなーと。発送は潰して発送します。形を保ったままの発送希望の方は差額貰います。購入後の発送方法の変更不可。イロチでブラウンも出品してます。セット買いのみ多少の値引き可能常識外の値下げコメントは削除しますカラー···ブラック



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