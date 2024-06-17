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状態良【モレスキー本物】長札入れ/クロコダイル本革/無双/ダークグリーン
商品番号 B48617472193
商品名

状態良【モレスキー本物】長札入れ/クロコダイル本革/無双/ダークグリーン
ブランド名 モレスキー
特別価格 税込 11,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名★・・・長札入れ★付属品★・・・木箱・保存袋★　色　★・・・ダークグリーン★サイズ★・・・（約）W17.5×H９×D1cm★　説明　★・・・モレスキー本物/長札入れ/クロコダイル本革/無双/ダークグリーン天然素材のため生態キズがある場合がございます。スレや小傷など多少の使用感はありますが、気になるようなダメージはありません。全体的に状態の良い中古品です。※当方の出品物は正規店又は自主流通協会に加盟している店舗での購入品になります。管理番号【P624M
http://narcologia.ru/goods/contemplate85377.html
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