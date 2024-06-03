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ポケモンカード　vstarユニバース　シュリンク付き　1box
商品番号 E62500725192
商品名

ポケモンカード　vstarユニバース　シュリンク付き　1box
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。ポケモンカードハイクラスパックvstarブイスターユニバースbox新品未開封　シュリンク付きBOXになります。再シュリンク等一切ございませんが、中身での評価はご遠慮ください。また商品すり替え防止の為返品はお受け出来ませんのでご理解いただける方のみご検討宜しくお願い致します。
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