ポケモンカード　vstarユニバース　シュリンク付き　1box

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。ポケモンカードハイクラスパックvstarブイスターユニバースbox新品未開封 シュリンク付きBOXになります。再シュリンク等一切ございませんが、中身での評価はご遠慮ください。また商品すり替え防止の為返品はお受け出来ませんのでご理解いただける方のみご検討宜しくお願い致します。
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