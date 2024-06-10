☆新品未使用☆ 59FIFT カリフォルニアエンジェルス 71/2

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商品詳細
オールスターゲーム1967ゴールドスローバックエディション•国内未発売の海外モデルになります•つば裏 グリーン•サイズ 71/2#ニューエラ#オーセン#エンジェルス#マイク•トラウト#サイドパッチ#大谷翔平#59FIFTY#ブラック#ゴールド#MLB#メジャー#メジャーリーグ#キャップ#ニューエラ#ベースボール#ベースボールキャップ#newera#キャップマン#キャップマンスタイル
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