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☆新品未使用☆ 59FIFT カリフォルニアエンジェルス 71/2
商品番号 G16075618454
商品名

☆新品未使用☆ 59FIFT カリフォルニアエンジェルス 71/2
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,674 円
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商品詳細

オールスターゲーム1967ゴールドスローバックエディション•国内未発売の海外モデルになります•つば裏　グリーン•サイズ　71/2#ニューエラ#オーセン#エンジェルス#マイク•トラウト#サイドパッチ#大谷翔平#59FIFTY#ブラック#ゴールド#MLB#メジャー#メジャーリーグ#キャップ#ニューエラ#ベースボール#ベースボールキャップ#newera#キャップマン#キャップマンスタイル
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