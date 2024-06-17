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B:MING by BEAMS / レザーベルト ブラウン
商品番号 V10133080706
商品名

B:MING by BEAMS / レザーベルト ブラウン
ブランド名 ビーミングバイビームス
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B:MINGbyBEAMSレザーベルトカラー・ブラウンサイズ　L全長・108.5cm最大・99.5cm最小・84.5cmバックル・2.5cmベルト幅・2.7cm（素人採寸ですので多少の誤差があると思います。）素材・牛革原産国・日本・職人の手作業で数々の工程を経て使い易さを追求した、シンプルなデザインが魅力。・フルタンニンレザーとヌメ革を張り合わせた、程よい厚みとしなやかさを兼ね備えた素材を使用。・幅広いコーディネートに気兼ねなくあわせることが出来る、万能なベルト。※こちらの商品は天然素材を使用しているため、色ムラ、キズ、または生産工程に生じるキズが多少ある場合がございます。あらかじめご了承ください。BEAMS店舗にて購入しましたがサイズが合わず1度も使用していません。試着のみ定価10000円ちょいほどでした！#BEAMS#ビームス#メンズ#ベルト#本革#革#ブラウン#ビジネス#ファッション#茶色#革製品#大人#オシャレ#シンプル#ゴールド#B:MINGbyBEAMS#B:MING#by#天然素材#ビーミング#ベーシック#ベスト#JAPAN
http://narcologia.ru/goods/encourage868772.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce735955.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic907712.html

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