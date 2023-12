B:MINGbyBEAMSレザーベルトカラー・ブラウンサイズ L全長・108.5cm最大・99.5cm最小・84.5cmバックル・2.5cmベルト幅・2.7cm(素人採寸ですので多少の誤差があると思います。)素材・牛革原産国・日本・職人の手作業で数々の工程を経て使い易さを追求した、シンプルなデザインが魅力。・フルタンニンレザーとヌメ革を張り合わせた、程よい厚みとしなやかさを兼ね備えた素材を使用。・幅広いコーディネートに気兼ねなくあわせることが出来る、万能なベルト。※こちらの商品は天然素材を使用しているため、色ムラ、キズ、または生産工程に生じるキズが多少ある場合がございます。あらかじめご了承ください。BEAMS店舗にて購入しましたがサイズが合わず1度も使用していません。試着のみ定価10000円ちょいほどでした!#BEAMS#ビームス#メンズ#ベルト#本革#革#ブラウン#ビジネス#ファッション#茶色#革製品#大人#オシャレ#シンプル#ゴールド#B:MINGbyBEAMS#B:MING#by#天然素材#ビーミング#ベーシック#ベスト#JAPAN



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)【アウトレット】B:MING by ...



B:MING by BEAMS / ホースレザーベルト19S



B:MING by BEAMS / レザーベルト ブラウン - ベルト



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)B:MING by BEAMS ...



B:MING by BEAMS / レザー メッシュ ベルト



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)【アウトレット】B:MING by ...



ブランド古着】ベルト(ベルト)|B:MING by BEAMS(ビーミングバイ ...



B:MING by BEAMS / レザーベルト ブラウン - ベルト



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)B:MING by BEAMS ...



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)B:MING by BEAMS ...



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)【アウトレット】B:MING by ...



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)B:MING by BEAMS ...



B:MING LIFE STORE by BEAMS - B:MING by BEAMS ビーミング バイ ...



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)B:MING by BEAMS ...



B:MING by BEAMS(ビーミング by ビームス)B:MING by BEAMS ...