二つ折り財布　イセタンメンズ　ディバーゼ　ISETAN

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カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り7〜8年前にイセタンメンズにて購入しました二つ折り財布です。伊勢丹のオリジナルでディバーゼというブランドで展開されていましたが、現在は生産していないようです。一度も使用しておりません。たまに保湿用クリームでケアもしておりました。お札用収納：2箇所カード収納：12箇所小銭用収納：2.5箇所（小さい収納スペースで分けられています）縦、約12.5cm横、約9.5cm（折った状態）厚さ、約3cm（何も入っていない状態）ご質問等ございましたら、コメントをお願いいたします。