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掛け軸 仙田雪子作 能画 弱法師 共箱 二重箱 伝統芸能
商品番号 U36020144153
商品名

掛け軸 仙田雪子作 能画 弱法師 共箱 二重箱 伝統芸能
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ124×59センチ紙本共箱肉筆太巻き付き本紙少し巻シワがございます。予めご確認くださいませ。インテリア和室床の間能楽絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像
http://narcologia.ru/goods/injure652267.html
http://narcologia.ru/goods/rouge72810.html
http://narcologia.ru/goods/unusable894474.html

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