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20SS Kolor BEACON ハンティングジャケット完売品
商品番号 N49782063481
商品名

20SS Kolor BEACON ハンティングジャケット完売品
ブランド名 カラービーコン
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020春夏新作　カラービーコンのハンティングジャケットです。カラービーコンらしい計算されたオーバーサイズのジャケットです。カラーらしくアームが太く、金ジップも使用されておりとてもカッコいいです。発色の良いネイビーに深いグリーンの切り替えがカッコ良く、前から見るとハンティングジャケット、後ろから見るとショートトレンチコートのようにも見えます。生地には高密度のコットンツイルを使用しており、裏地も無いので中に着るものによって春はTシャツとかスエット、秋冬はニット、インナーダウンなどといった感じで長い期間着る事が出来るので重宝します。サイズは1です。身長160〜175ぐらいの人はこのサイズで良いと思います。3.4枚目は、色味をお伝えしたいためネットの広い画像使用してます。カラー表参道で購入。定価は税込92、400円です。コットン100%日本製です。他のサイトでも出品してますので、そちらで売れてしまったら削除します。
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