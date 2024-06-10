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【美品・付属品完備】DONNER 電子ドラム DED-200
商品番号 B58391248784
商品名

【美品・付属品完備】DONNER 電子ドラム DED-200
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 16,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DONNER電子ドラムDED-200メッシュパッド式ドラムスローン（イス）、ヘッドホン付属※アンプは付いておりません。今年の8月に購入し、一度のみの使用目立つ傷や打痕、汚れもほとんどなく、美品です。動作確認、簡易清掃済み【付属品】⚫︎ドラム本体一式⚫︎ドラムスローン（イス）⚫︎ヘッドホン⚫︎ドラムスティック⚫︎取扱説明書⚫︎その他予備ネジ等(購入した際についてきた付属品は全て同梱して発送いたします)【発送】⚫︎プチプチやリサイクルダンボール等を使って発送させて頂きます。⚫︎分解して発送させて頂きますので購入者様で組み立てをお願いいたします。（説明書、工具は付属いたします）全体的にかなり綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品である事をご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。#電子ドラム#ドラムセット#ドラム#楽器#DONNER#Roland
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