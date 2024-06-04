14金 イエローゴールド ロープチェーン ネックレス(14K) 45cm 2mm

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安心の匿名配送なので、配送先の記載の必要は御座いません。お荷物の追跡可能なメルカリ便にて届け致します。#FreshJewellzのチェーン一覧はコチライエローゴールド14金ロープチェーンSolidDiamond-CutRopeChain(14K)45cm2mm長さ：45cm幅：2mmカラー：イエローゴールド純度：14金（14K・K14）アメリカLAから一点一点を丁寧に厳選したジュエリーのみを直輸入し販売しております。メンズ・レディースともに使っていただけプレゼントとしても喜ばれること間違いなしです。どんなトップにも合わせやすいゴールドチェーンなので、お気に入りのトップを合わせていただくことはもちろんのこと、チェーンだけそのまま付けていただいてもオシャレにご使用いただけます。■無料ギフトラッピング承りますご希望の方にプレゼント用のラッピングを無料でご提供。記念日はもちろん、プレゼントにピッタリな包装でお届けします！ご希望の方はコメントにてお願い致します。■商品のラッピングについて当店では全品、FreshJewellzのロゴ入りボックスにお入れしてお送りいたします。■安心の１週間保証制度FreshJewellzでは１週間の修理保証期間を設けております。ご購入頂いてから１週間以内の期間に通常のご使用で商品が故障してしまった場合は無料で修理を受け付けております。※採寸は全て概算です。※イメージが違ったなどの返品はお断りしております。A21#FreshJewellz