【勝負運】浮彫龍プレート ゴールドルチルネックレス 脱着式クリッカー URN16

#浮き出る龍がカッコいい#縁起物#願いが叶うらしい#神龍#極上のタイチンルチル◆夢や願望を叶えてくれる五本爪/皇帝龍をメインに使用した超豪華天然石ネックレス！！脱着が自由にできるクリッカーを浮彫龍ペンダントにセッティングしていますので、時にはペンダント付き、時にはペンダント無しで、その日の気分によって装着が可能です^^〇ご自分用も然ることながら、贈り物やプレゼントにもお勧めです。＜皇帝龍＞夢を叶えたい・成功を収めたい・大金を手にしたい方に、力を与えてくれる風水神です。＜本水晶＞開運・運命を切り開く力を持ち、万能パワーであなたの願いを叶えるでしょう。＜ゴールドルチル＞内部に金色の線が入っている事から「金銭」を呼び込む石とされ、古くから金運のお守りとされてきました。また、達成したい夢や目標がある方が身につけると良いといわれています。【詳細】・浮彫皇帝龍本水晶プレート 縦3.5cm×幅1.5cm×厚み1.0cm ・ゴールドルチル ８ｍｍ※ルチルについては品質を重視するため粒の大きさ±1ミリの差が生じる場合がございます。予め、ご了承ください。○脱着クリッカー 素材：：シルバー925 サイズ：直径９ミリ（リング状の時） ※８ミリ玉を通すのが限界です。〇留め具：カニカン+板カン（ステンレス）※カニカン・板カンのつなぎ目となるカツラパーツもステンレス素材です。 〇ワイヤー加工・素材：ステンレス/ナイロンコートネックレスの長さに関しまして、35cm-75cmまで調整可能です。1cm単位でお選びできますので、ご希望のネックレスサイズをお選びください。35㎝～40㎝ 41㎝～45㎝46㎝～50㎝【無料】追加料金51㎝～55㎝【1400円】56㎝～60㎝【2800円】61㎝～65㎝【4200円】 66㎝～70㎝【5600円】71㎝～75㎝【7000円】その他、気になる点やお値段交渉はコメントお待ちしております^^カラー...ゴールド



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