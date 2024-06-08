鈴木愛奈 声優パラダイスＲ 特典ブロマイド 14枚まとめ売り Aqours

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声優パラダイスＲ ＶＯＬ．４７（２０２２） Ｃｏｖｅｒペイトン尚未 Ａｎｏｔｈｅｒ Ｃｏｖｅｒ大西亜玖璃 前田佳織里 矢野妃菜喜 鈴木愛奈 富田美憂 相良茉優 声優パラダイスＲ ＶＯＬ．４７（２０２２） Ｃｏｖｅｒペイトン尚未 Ａｎｏｔｈｅｒ Ｃｏｖｅｒ大西亜玖璃 前田佳織里 矢野妃菜喜 鈴木愛奈 富田美憂 相良茉優

声優パラダイスＲの特典ブロマイドのまとめ売りです。それなりにレアな物も含まれていると思います。上段真ん中の、メロンブック特典ブロマイドの中央付近に打痕（初期傷）があります。その他目立った傷や汚れは無いと思いますが、中古品であることをご理解ください。処分優先なのでバラ売り対応不可です。ラブライブサンシャインAqours高海千歌（CV：伊波杏樹）桜内梨子（CV：逢田梨香子）松浦果南（CV：諏訪ななか）黒澤ダイヤ（CV：小宮有紗）渡辺曜（CV：斉藤朱夏）津島善子（CV：小林愛香）国木田花丸（CV：高槻かなこ）小原鞠莉（CV：鈴木愛奈）黒澤ルビィ（CV：降幡愛）#ラブライブ#Aqours