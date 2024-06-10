アルトサックス ヤマハ YAS-380

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アルトサックスヤマハYAS-380YAMAHA定価：¥185000○概要5年前に購入し、週1￼〜2回の頻度で使用してました。使用後の手入れは欠かさずに行い、何に一度はメンテナンスに出してました。出品直前まで使用していた現役バリバリのサックスです。上位機種への買い替えに伴い出品することにしました。○状態経年使用に伴う細かなキズ（写真9、10枚目）や複数箇所に小さなサビが出ていますが、演奏上は支障ありません。○付属品（①〜④は新規購入した上位機種の付属品）①マウスピース（YAMAHA4CM）・リガチャー・キャップ（合わせて1.5万円前後）②ネックストラップ③コルクグリス④ポリシングクロス⑤クリーニングスワブ大・小（約3千円）⑥クリーンニングペーパー・パウダーペーパー（合わせて1.7千円）⑦リード6本（バンドーレンJAVA、2.5、約2千円）⑧メトロノーム（中古）⑨セミハードケース（5年間使用）○配送ケースをプチプチで梱包￼した上で送ります。⑤はケース外側の楽譜入れに入れます。※商品状態はあくまでもこちらの主観となりますのでご理解ください。確認ミスがあるかもしれませんので、詳細は添付画像をご確認の上、ご判断できる方のみのご購入よろしくお願いします。気になる部分がございましたらお気軽にお問い合わせください。#YAMAHA#アルトサックスヤマハYAS_380