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商品詳細
【本物】美品ルイヴィトンタイガ６連キーケース黒（アルドワーズ）本物【中古・美品】若干の使用感はありますが中古キーケースとしては綺麗な状態です。割れやベタつき、ホツレもありません。色：黒（アルドワーズ）Ｗ１０．５×Ｈ６．５ｃｍ直営店購入品・もちろん本物です。シリアルナンバーCA3017付属品はありません。キーケースのみでの発送となります。【送料無料】【ネコポス】（追跡可能ポスト投函）
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美品 ルイヴィトン タイガ ６連キーケース 黒（アルドワーズ）本物
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