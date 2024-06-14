SAD 巨大　般若　スカル　リング　シルバー925 希少

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商品詳細
シルバーアクセサリー好きな方から購入したシルバー製リングです。SADです。シルバーsilver925縦4cm22号希少！迫力リング！小傷やくすみある中古品です。お値段交渉などお気軽にお問い合わせ下さい！^-^！#シルバー#silver#925#シルバーアクセサリー#銀#sterling
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