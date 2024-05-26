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ヴェルサーチ　ネックレス
商品番号 D93432630992
商品名

ヴェルサーチ　ネックレス
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 25,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度は2回程で綺麗な状態です。色はやや黒寄りのシルバーです。3枚目に真贋確認用のカードがありますので、専用サイトで購入後ご確認できます。一点、ジュエリーケースの開閉部分の金具の噛み合いが悪く、開け閉めは勿論できますが破損してます。
http://narcologia.ru/goods/rebellion987578.html
http://narcologia.ru/goods/plaque4707.html
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