ヴェルサーチ　ネックレス

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商品詳細
使用頻度は2回程で綺麗な状態です。色はやや黒寄りのシルバーです。3枚目に真贋確認用のカードがありますので、専用サイトで購入後ご確認できます。一点、ジュエリーケースの開閉部分の金具の噛み合いが悪く、開け閉めは勿論できますが破損してます。
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