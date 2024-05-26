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【入手困難】梵字 六字真言 ネックレス ロング ペーパーチェーン ネックレス
商品番号 E15936889890
商品名

【入手困難】梵字 六字真言 ネックレス ロング ペーパーチェーン ネックレス
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にないデザイン!六字真言のチェーンネックレス!六字真言を彫り込まれたペーパーチェーンネックレス!他にない梵字デザインで存在感抜群!太幅5mmでしっかりとした厚みで男の胸元を飾る!シルバーアクセサリーとして有名なクロムハーツやゴローズ好きな方にもぜひおすすめしたい一品です！#Luxustivのネックレス多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！商品仕様素材：ホワイトメタルアンティーク仕上げサイズ：幅5mm　長さ45cm※50cm60cmもご用意可能です。※クロムハーツではございません。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。
http://narcologia.ru/goods/flight786528.html
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