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【美品☆箱付き】ルイヴィトン　バーグ　チェーンリンクス　　チェーン　リング　指輪
商品番号 U90105173278
商品名

【美品☆箱付き】ルイヴィトン　バーグ　チェーンリンクス　　チェーン　リング　指輪
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧頂き誠に有難うございます★【商品状態】外観：全体的に綺麗な状態を保っておりますがメッキ剥がれの箇所がございます。【仕様】サイズ：内観約2.1、幅1センチカラー：ゴールド　シルバー付属品：専用ケース※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい★【送料】無料【配送について】入金確認後、1〜2日で発送致します。★最後までご覧頂き誠に有難う御座いました！お品物によってはお値段交渉等も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください★D1033
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