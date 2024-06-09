★新品★COACH(コーチ)キーリングキーホルダーバッグチャーム シグネチャー♪

～値下げ不可～シグネチャー柄のチャームとゴールドのリングの組み合わせがオシャレなデザイン性に優れたキーリングです♪♪♪複数のカギをシンプルにまとめる事ができる実用性抜群のアイテムです☆キーリングとしてはもちろんバッグやベルトホルダーに取り付けて使用できるのでとっても便利！さりげなく刻印されたロゴチャームもポイントです☆アウトドアでも、普段使いもOK！シンプルなデザインなのでユニセックスでお使いいただけます。ご自分用にはもちろん、プレゼントとしても喜ばれる特別な逸品です☆●ブランド名COACH（コーチ）●商品名シグネチャートリガースナップバッグチャーム●状態新品●型番F49314GDKHA●カラーゴールド×カーキ●素材シグネチャーコーテッドキャンバス、リファインドカーフレザー●サイズ【全長】約13.0cm【チャーム】(W)約2.2cm×(H)約8.0cm×(D)約1.0cm【ドッグリーシュクリップ(ナスカン)】(W)約1.5cm×(H)約5.0cm【リング】直径：約3.0cm●重量約50g●定価9,900円(税込)●購入先国内コーチ正規店カラー...ゴールド



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