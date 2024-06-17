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CHROME HEARTS 22k タイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ
商品番号 E65301034593
商品名

CHROME HEARTS 22k タイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツタイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ＆CHロールチェーンネックレス50cm正規品愛用してきましたネックレスセットになりますが大切にお使い頂ける方にお譲りさせて頂きます。付属品はインボイス写し、シルバーポリッシュ×2、ショップ袋タイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ材質/シルバー925/ジルコンダイヤカスタム/22kYG圧着加工縦　約2.2cm(バチカン含む)横　約1.0cmCHロールチェーン材質/シルバー925/22kYG圧着加工長さ　約50cm全面ダイヤも綺麗に輝きシンプルの中にも上品さを感じ様々なコーデにも合いますので男女問わず人気のあるネックレスセットです。
http://narcologia.ru/goods/choice476585.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper335309.html
http://narcologia.ru/goods/Addict908518.html
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