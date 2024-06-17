CHROME HEARTS 22k タイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ

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クロムハーツタイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ＆CHロールチェーンネックレス50cm正規品愛用してきましたネックレスセットになりますが大切にお使い頂ける方にお譲りさせて頂きます。付属品はインボイス写し、シルバーポリッシュ×2、ショップ袋タイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ材質/シルバー925/ジルコンダイヤカスタム/22kYG圧着加工縦 約2.2cm(バチカン含む)横 約1.0cmCHロールチェーン材質/シルバー925/22kYG圧着加工長さ 約50cm全面ダイヤも綺麗に輝きシンプルの中にも上品さを感じ様々なコーデにも合いますので男女問わず人気のあるネックレスセットです。