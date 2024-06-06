ビンテージコイン ネックレス ロザリオ

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商品詳細
ビンテージコインとロザリオが一緒になった激渋のネックレスです。細部までこだわりのある1点もの品物です。年代物なので、傷や汚れ劣化等ありますが、ビンテージ感が有り、かなりカッコイイです。古着やアンティーク物にご理解のない方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。※Tシャツ、ビーズネックレスは付きません8
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