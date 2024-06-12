USAケネディハーフダラー銀貨　コインリング

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お客様からリングサイズをお聞きして一点一点ハンドメイドでお作りいたします。こちらは銀40%の銀貨を使用したコインリングになります。ケネディ柄とイーグル柄が描かれており、リングにするととてもカッコいい仕上がりになります。ボリュームのあるリングになりますので男性の方におすすめな指輪になります。リング幅約10ミリ最大厚2ミリほど。ハーフダラーは年代によって銀の含量が異なります。●1965年-1969年は銀40%リング価格4700円1970年以降-は白銅リング価格3999円でオーダーメイド製作しています。（コインのデザインは同じです。）☆オーダーメイド8号から26号ぐらいまでまごころ込めてお作りします^_^サイズによっては樽型にできない場合がありますのでコメントにてお伺いいたします。ご購入の前にコメントいただけるとありがたいてます。よろしくお願いします。