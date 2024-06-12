ビンテージゴールドリング(14K)です。サイズは添付の写真を確認して下さい。イギリスのビンテージリングでメッキではなく、14Kと言われて購入しました。良い値段で出品しますので興味がある方はコメント下さい。すれ違いのため、返品•交換はお断りしますので、追加写真などが必要でしたらメッセージ下さい。ご対応致します。振込の方は、購入後、1時間以内で入金確認が出来ない場合は、キャンセルさせて頂きますのでご了承下さい。他サイトにも掲載している為、購入前に必ず問い合わせ後、ご購入お願い致します。材質···ゴールド



英国ヴィンテージゴールドリング | キヤアンティークス



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