Material:925スターリングシルバーSize:16号Weight:5gMark:MEXICO、925刻印Import:アメリカ合衆国Madein:メキシコ古くから腕のよい職人が集まる地であるメキシコにて生み出されたリング。925シルバーを贅沢に使用した重厚な作り、工芸的なデザインが魅力です。こちらのような年代物のリングはその希少性から、近年世界中のコレクターから人気を博しています。ヴィンテージ品につき、細かな傷や汚れ等ご理解頂ける方のみご購入ください。



メキシカン ヴィンテージシルバー ジオメトリックリング 925シルバー ...



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ジオメトリックリング 925シルバー / メキシコ



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ミッドセンチュリーリング 925シルバー / アメリカ | Vintage.City



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15号】Vintage Mexican 925 silver ring ( ヴィンテージ メキシコ ...



メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ TRIBALリング 925 19.5号-



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