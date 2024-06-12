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メキシカン　ヴィンテージシルバー　ジオメトリックリング 925シルバー
商品番号 D70735713519
商品名

メキシカン　ヴィンテージシルバー　ジオメトリックリング 925シルバー
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Material:925スターリングシルバーSize:16号Weight:5gMark:MEXICO、925刻印Import:アメリカ合衆国Madein:メキシコ古くから腕のよい職人が集まる地であるメキシコにて生み出されたリング。925シルバーを贅沢に使用した重厚な作り、工芸的なデザインが魅力です。こちらのような年代物のリングはその希少性から、近年世界中のコレクターから人気を博しています。ヴィンテージ品につき、細かな傷や汚れ等ご理解頂ける方のみご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming883892.html
http://narcologia.ru/goods/passionate712713.html
http://narcologia.ru/goods/choice286785.html

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ジオメトリックリング 925シルバー / メキシコ

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ミッドセンチュリーリング 925シルバー / アメリカ | Vintage.City

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