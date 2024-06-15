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【新品未使用】BRIEFING コインケース カードケース ネイビー
商品番号 K26080851759
商品名

【新品未使用】BRIEFING コインケース カードケース ネイビー
ブランド名 ブリーフィング
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BRIEFINGブリーフィングコインケースカードケースQLROUNDWALLETSネイビー新品未使用（タグ付き）です。お札を折りたたんでミニ財布としても使用できます。ギフトにもおすすめです◎◯品番　　BOA201A06◯サイズ　　約高さ10x幅14xマチ3cm◯重さ　　約100g◯仕様　　開閉：ファスナー式　　内側：カードポケット6　　　　　仕切りファスナー　　　　　小銭入れ◯素材　　ナイロン◯カラー　　NAVY金具ブラックあくまで自宅保管の中古品になりますので、ご理解いただける方、ご購入よろしくお願いします。
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