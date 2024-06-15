【新品未使用】BRIEFING コインケース カードケース ネイビー

BRIEFINGブリーフィングコインケースカードケースQLROUNDWALLETSネイビー新品未使用（タグ付き）です。お札を折りたたんでミニ財布としても使用できます。ギフトにもおすすめです◎◯品番 BOA201A06◯サイズ 約高さ10x幅14xマチ3cm◯重さ 約100g◯仕様 開閉：ファスナー式 内側：カードポケット6 仕切りファスナー 小銭入れ◯素材 ナイロン◯カラー NAVY金具ブラックあくまで自宅保管の中古品になりますので、ご理解いただける方、ご購入よろしくお願いします。



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