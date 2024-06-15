新品 レッドウィング 小銭入れ コインケース 財布 ホーウィン クロムエクセル

【商品の説明】ブランド：RedWing品番：960-2109サイズ：10.5cm×7.0cm（レザーの部分）【商品の状態】使用状況：新品未使用レッドウィングの小銭入れです。タグや箱も残っている新品未使用。レザーは何か書いていないのですがおそらくブルームが出ている感じを見るとホーウィンクロムエクセルではないかと思います。【購入前にお読みください】・状態は良いかと思いますが素人保管になりますので神経質な方は入札をご遠慮下さい。・商品説明にあるサイズ等は素人採寸になります。誤差はご了承下さい。・入金確認後1～2日ほどでの発送を心掛けておりますが、仕事の都合により発送が遅れる場合がございますのでご了承下さい。



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