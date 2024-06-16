プレミアム　sale:ファイロファックスシステム手帳

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商品詳細
手帳の名士。ファイロファックスです。珍しい、ファスナータイプ。重厚感をホンノリ感じます。ビジネスシーンで活躍出来る、中身となっております。スレは多少あります。御理解を戴ける方に選んで頂けること幸いです。カラー···ブラック
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